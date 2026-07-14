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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tegar Paramartha و علي رفعت

"لقب فارس، واجعلوه رئيس وزراء".. جماهير إنجلترا تثير الضحك بسبب جود بيلينجهام!

GOAL's FanZone
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
كأس العالم
النرويج ضد إنجلترا
النرويج
جود بيلينجهام

سأل موقع «GOAL» أحد مشجعي منتخب إنجلترا عما إذا كان جود بيلينجهام يستحق لقب الفروسية. وجاءت إجابته أبعد من ذلك بكثير.

"جود بيلينجهام رئيسًا للوزراء!"

كان هذا هو الرد الفوري والصريح من أحد مشجعي إنجلترا عندما سأله مراسل GOAL FanZone عما إذا كان جود بيلينجهام يستحق لقب فارس تقديراً لأدائه في كأس العالم 2026.

تم تصوير هذا المقطع القصير والرائع في أعقاب فوز إنجلترا الدرامي 2-1 على النرويج في الوقت الإضافي في ربع النهائي — وهي المباراة التي سجل فيها بيلينجهام كلا الهدفين، بما في ذلك هدف الفوز الذي أرسل "الأسود الثلاثة" إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2018.

سُئل المشجع بشكل مباشر عن احتمال منح لقب الفروسية لنجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي. ولم يحتج ردّه إلى أي توضيح.

«جود بيلينجهام يستحق لقب الفارس؟» ثم انطلق المشجع بكل قوة قائلاً: «جود بيلينجهام يجب أن يصبح رئيس الوزراء!»

كأس العالم
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إنجلترا
إنجلترا
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الأرجنتين
الأرجنتين
@goalfanzone

England fans are loving Jude Bellingham at this World Cup 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #worldcup #fifaworldcup #soccer

♬ original sound - GOAL's FanZone

ينتهي المقطع بما يبدو أنه المشجعين وهم يغنون مقطعاً من أغنية «Wonderwall» لفرقة «أواسيس» — «By now you should have somehow realized…» — في الوقت الذي يصل فيه الحماس حول بيلينجهام إلى ذروته.

كان بيلينجهام اللاعب الأبرز في مسيرة إنجلترا حتى الآن، حيث سجل ستة أهداف في البطولة وحصل على لقب «أفضل لاعب في المباراة» عدة مرات.

أصبحت إنجلترا الآن على بعد فوز واحد من أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، وإذا واصل بيلينجهام هذا المستوى، فقد تبدأ البلاد فعلياً في مناقشة اللقب الذي ستمنحه له أولاً.

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