اعتبر مالك ورئيس ستيوا بوخاريست الروماني، جيجي بيكالي، أن اللاعبين الذي تحصلوا على لقاح كورونا "صاروا ضعفاء".

وبشكل عام، يعد بيكالي من أكثر الأشخاص المثيرين للجدل، ولا ينسى رفضه لإنشاء فريق كرة قدم نسائية لاعتقاده أن النساء لا يمكنهن اللعب.

وفي حديث صحفي، قال بيكالي "سوف تضحك، لكن قد أكون على حق، من تلقوا اللقاح يفقدون قوتهم، هذا شيء علمي".

كما أضاف "ألم ترى لاعبي كلوج؟ أو رابيد؟ في المباراة بدا اللاعبون وكأنهم أغمى عليهم، ناموا على الأرض! كل الملقحين يفقدون قوتهم".

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وواصل "قد لا يؤثر اللقاح على البعض، لكنه قد يؤثر على كبار السن".

في نهاية هذا الحديث، لم يقل بيكالي أنه سيمنع اللاعبين الملقحين من اللعب، بل أكد العكس، وفقًا للصحفي لإيمانويل روسو.

ونشرت دايلي ميل أنباء إن بيكالي قد سمح للاعبين الذين زوروا شهادة اللقاح فقط باللعب مع ستيوا بوخاريست.

حديث التزوير الخطير غير مؤكد، ولكنه قد يؤدي إلى تدخل السلطات للبحث خلف الأمر.

وكان مدرب فيردر بريمن السابق ماركوس أنفانج قد زوّر شهادة لقاحه، ليستقيل من تدريب نادي الشمال ويتعرض للمحاكمة.