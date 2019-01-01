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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لقاء يجمع مسؤولي ميلان ولجنة التحكيم بسبب أخطاء لقاء يوفنتوس

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هل يتم الاعتراف بالأخطاء التي كلفت ميلان الخسارة؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تشير عددًا من التقارير، إلا أن ممثلي لجنة التحكيم الإيطالي، سوف تلتقي مع مسؤولي ميلان، من أجل الاعتراف بالأخطاء التحكيمية في مباراة يوفنتوس.

وسقط ميلان في فخ الخسارة، رغم تقدمه أمام يوفنتوس، بنتيجة 2-1.

ولم يحتسب الحكم مايكل فابري، ركلة جزاء لميلان، رغم العودة لتقنية الفيديو، وكذلك عدم إنذار اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

ووفقًا لسكاي إيطاليا فأن رئيس لجنة التحكيم، مارسيلو ناتشي، ورئيس الرابطة، نيكولا ريتزولي، سيلتقون مع جينارو جاتوزو المدير الفني، وليوناردو المدير التنفيذي لميلان، غدًا في اجتماع الدوري الإيطالي.

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ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لميلان، من لمسة يد على أليكس ساندرو، بعد عرضية من دافيدي كالابريا.

وفي الدقائق الأخيرة، التقطت الكاميرات، ماندجوكيتش يضرب قائد ميلان أليسيو رومانيولي داخل منطقة الجزاء.

ولم يتم احتساب أي منهما لميلان أو طلب من لجنة الفيديو بالعودة لاحتساب الكرة.

وكان ليوناردو قد أبدى اعتراضه على القرارات التحكيمية في لقاء الأمس، والذي كلف الروسونيري خسارة ثالثة في آخر 4 مباريات.

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