قد يغيب عن لقاء ميسي - الإصابة تُكلف زياش خروج مبكر بديربي شمال هولندا

المغربي يخرج بعد 23 دقيقة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

خرج اللاعب المغربي حكيم زياش، من أرضية الملعب أثناء مواجهة أياكس وألكمار في الجولة الـ26 من الدوري الهولندي.

ديربي شمال هولندا، انتهى شوطه الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

ولم يستطع النجم المغربي، استكمال اللقاء ليخرج بعد 23 دقيقة، ليعوضه الدنماركي كاسبر دولبرج.

ولم يشارك زياش في مواجهة زفوله في مباراة مؤجلة من الدوري الهولندي الأسبوع الماضي، بسبب الإصابة في الكاحل.

لتجدد الإصابة ويخرج اللاعب بشكل مبكر، وهو ما يهدد مشاركته مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل.

ويعد زياش ثاني هدافي أياكس في الدوري الهولندي برصيد 14 هدفًا وثالث أفضل صانع أهداف برصيد 10 أهداف.

23. Ten Hag voert noodgedwongen zijn eerste wissel toe. Ziyech kan niet verder.#azaja pic.twitter.com/LOLrplFtcF — AFC (@AFCAjax) March 17, 2019

كما قاد أياكس لقهر ريال مدريد بالتسجيل ذهاباً وإياباً في شباك الملكي وخطف بطاقة التأهل أمام بطل أوروبا.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع مالاوي في الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا، ثم مع الأرجنتين بلقاء ودي.