قبل لقاء الليلة - أتلتيكو يتفوق على برشلونة يوم 6 أبريل

التاريخ ينحاز نوعا ما إلى أتلتيكو مدريد في 6 أبريل

يحل نادي أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

المباراة قد تعيد آمال الروخي بلانكوس في الفوز بالدوري الإسباني حال جلب النقاط الثلاثة أو تقتل المنافسة في حال الخسارة.

ولم يسبق أن لعب الفريقان يوم 6 أبريل سوى مرتين فقط عبر التاريخ وكان ذلك عامي 1958 و1980.

وتلقى برشلونة الهزيمة بنتيجة 3-1 في ملعب الروخي بلانكوس عام 1958 بلقاء الجولة 27 من الدوري الإسباني وهو الانتصار الذي أبعد النادي الكتالوني عن المركز الثالث ومنح الصدارة لريال مدريد.

📊 اخر هزيمة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الكامب نو كانت قبل 13 عامًا ! pic.twitter.com/kwMW7NUF2u — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

المباراة الثانية جاءت في الجولة 28 من الليجا موسم 1979-1980 ووقتها نجح برشلونة في الفوز ولكن بهدف نظيف سجله كارلوس ريكساش الذي لعب دورًا بعد ذلك في التعاقد مع ليونيل ميسي حينما كان طفلًا.

برشلونة وقتها كان في المركز الثامن بالليجا وأتلتيكو مدريد في المركز 11، وأنهى النادي الكتالوني الدوري في المركز الرابع وأتلتيكو وصل للمركز الـ 13.

وحقق ريال مدريد البطولة أيضًا في هذا الموسم بعد منافسة شرسة مع ريال سوسيداد حتى الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يعرف الخسارة في كامب نو من أتلتيكو مدريد منذ 13 عامًا.