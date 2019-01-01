لفتة من فضل تنهي أزمة عدم حضور الحضري لقرعة كأس أفريقيا

الحارس المخضرم نفى دعوته والاتحاد المصري أكد أنه قام بدعوته وهو لم يحضر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص محمد فضل؛ مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، على توضيح أزمة عدم دعوة الحارس المخضرم عصام الحضري؛ حارس مرمى منتخب مصر والنجوم، إلى مراسم قرعة البطولة، بلفتة طيبة في مران النجوم.

غياب الحارس عن القرعة أثار تساؤلات الكثيرين، كونه صاحب تاريخ كبير مع الفراعنة، إلا أنه أكد أنه لم تتم دعوته سواء من قبل الاتحاد المصري أو الأفريقي. (طالع تصريحاته)

وعاد الحضري اليوم الإثنين، ليعلن عن انتهاء الأزمة، بحضور فضل لمرانه، سعيًا لتوضيح الصورة، معربًا عن تقديره للفتة الأخير.

الحارس كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حضور صديقي العزيز محمد فضل تدريبي النهاردة وحرصه على توضيح الأمور بخصوص حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "شكرًا فضل، وكمان بشكر الأب الروحي المهندس هاني أبو ريدة والصديق الغالي المهندس أحمد مجاهد، الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر، وبإذن الله اللقب يكون مصري".

حضور صديقي العزيز محمد فضل تدريبي النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي .شكرا فضل وكمان باشكر الأب الروحي المهندس هاني أبوريدة والصديق الغالي المهندس أحمد مجاهد.الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر وبإذن الله اللقب يكون مصري pic.twitter.com/roW9ZA3xr1 — Essam El-Hadary (@ElHadary) ١٤ أبريل ٢٠١٩

الاتحاد المصري كان قد أوضح من قبل أنه تم دعوة الحضري للحفل شفهيًا إلا أنه لم يحضر لعدم وصول دعوة ورقية له. (طالع تصريحات الاتحاد)

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة منتخبات أوغندا والكونغو وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة بمواجهة الفراعنة أمام زيمبابوي في 21 من يونيو المقبل.