لفتة رائعة من شتيجن بعد تألق حارس كورنيا أمام برشلونة

تسبب في صمود فريقه حتى الوقت الإضافي

لفتة رائعة من الحارس الألماني تير شتيجن لاعب برشلونة، تجاه نظيره رامون خوان حارس فريق كورنيا الذي لعب ضد الفريق الكتالوني بدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

برشلونة نجح في تحقيق الفوز بصعوبة على كورنيا، حيث انتصر بثنائية نظيفة سجلها مارتين برايثوايت وعثمان ديمبيلي.

المباراة شهدت واقعة غريبة بإضاعة برشلونة لركلتي جزاء تصدى لهما حارس كورنيا ببراعة شديدة، حيث كانت الأولى لميراليم بيانيتش والثانية لعثمان ديمبيلي.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن قيام شتيجن الذي ظهر كبديل في اللقاء بالتوجه لتحية رامون خوان بعد صافرة النهاية.

وقام الألماني بخلع قميصه وأعطاه لحارس كورنيا، في مكافأة له على مستواه المميز الذي أبقى فريقه في المباراة حتى الوقت الإضافي.

وذكرت الصحيفة أن رامون خوان تمت ترقيته إلى الفريق الأول في موسم 2017/2018 وحصل بعدها على الفرصة للظهور بصورة تدريجية.

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وفي الموسم التالي أكمل صاحب الـ21 سنة ما يقرب من 33 مباراة، وأصبح من أفضل الحراس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.