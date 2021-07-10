لـ3 أسباب مثيرة ..تصرف مفاجئ من حمد الله بمعسكر نادي النصر

ما الذي يريده حمد الله؟

أكدت تقارير صحفية، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، فاجئ الجميع بتصرف غريب عليه، في معسكر الفريق الأصفر استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وانطلق معسكر فريق نادي النصر في بلغاريا اليوم السبت، حيث سيستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، وذلك إعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وأشار الإعلامي بتال القوس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن حمد الله فاجئ الجميع بتصرف غريب عليه في معسكر النصر المقام في بلغاريا.

وجاء نص تغريدة القوس كالآتي: "عبد الرزاق حمد الله يصل لمعسكر النصر قبل الفريق ماذا تغير؟، موسمان كان يصل آخر واحد أو بعد المعسكر".

وتابع: "التغيير الذي حدث لثلاثة أسباب وهم: وجد إدارة حازمة، التعاقد مع فينسنت أبو بكر، ناوي له نية في موسمه الأخير قبل التجديد".

بتال القوس أشار إلى أن حمد الله لديه الرغبة في تقديم أفضل ما لديه مع النصر خلال الموسم الأخير له في عقده، بهدف فرض شروطه في العقد الجديد.

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وتعاقد نادي النصر مع الكاميروني فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه.