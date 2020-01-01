لعيون آرسنال .. أوباميانج رفض برشلونة وإنتر قبل التجديد

أوباميانج المنتمي لآرسنال رفض كبار أوروبا من أجل الاستمرار

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن المهاجم الجابوني أوباميانج قد رفض عرضين رسميين من قبل برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي قبل التجديد مع آرسنال.

وأعلن آرسنال بصورة رسمية مساء أمس عن توصله إلى اتفاق مع نجمه وقائده بيير أوباميانج لتجديد عقده لثلاثة مواسم جديدة وحتى صيف 2023.

عقد الدولي الجابوني القديم كان ينتهي في صيف 2021، وبدأت العروض في الانغمار عليه بعد تألقه اللافت للنظر في آخر موسمين.

المزيد من الفرق

وجاء إعلان تمديد أوباميانج من خلال فيديو مباشر عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستجرام، كان يقف خلاله اللاعب في ملعب الإمارات ويتحدث إلى الجماهير.

وبعد يوم واحد من تجديد عقده بشكل رسمي مع آرسنال، أشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن برشلونة كان يرى في أوباميانج خليفة للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي اقترب من الخروج من الفريق الكتالوني.

ومن ناحية أخرى، اهتم إنتر بضم المهاجم الجابوني، ولكن مع وصول عرضي برشلونة وإنتر، كان رد أوباميانج قاطعًا وهو الرفض، والرغبة في مواصلة المشوار مع آرسنال وتجديد عقده مع الفريق اللندني.

بيانيتش: ميسي؟ لعبت مع الأفضل في العالم، لكنه كائن فضائي

العقد الجديد سيجعل راتب أوباميانج الحالي يتضاعف في السنة المتبقية بعقده القديم، إلى جانب إضافة عامين جدد ليبقى في لندن حتى صيف 2023.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد سجل الموسم الماضي 29 هدفًا في 44 مباراة، وكان السبب الرئيسي في تتويج الجانرز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بأهدافه في نصف النهائي والنهائي.