لعنة تجديد العقد.. إيكاردي يحقق أسوأ رقم له بالنسبة للفرص الضائعة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق ماورو إيكاردي رقمًا قياسيًا جديدًا، ولكنه كان رقمًا سلبيًا هذه المرمى على غير عادته، مواصلًا حالة العقم التهديفي التي يعيشها مؤخرًا.

وأنهى إنتر ميلان شوط المباراة الأول أمام بارما متعادلًا بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسدد ماورو إيكاردي كرتين على المرمى خلال الشوط الأول، ليصل إلى أسوأ معدل له من حيث تسجيل الأهداف من تسديداته على المرمى.

16 - Mauro #Icardi hasn't found the net with his last 16 total shots, a negative record for him of consecutive shots without score in his Serie A career. Difficulty.#ParmaInter