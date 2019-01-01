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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لعنة تجديد العقد.. إيكاردي يحقق أسوأ رقم له بالنسبة للفرص الضائعة

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Getty Images
إيكاردي لم يسجل أي هدف من آخر 16 تسديدة على المرمى، أسوأ رقم له في الدوري الإيطالي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق ماورو إيكاردي رقمًا قياسيًا جديدًا، ولكنه كان رقمًا سلبيًا هذه المرمى على غير عادته، مواصلًا حالة العقم التهديفي التي يعيشها مؤخرًا.

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وأنهى إنتر ميلان شوط المباراة الأول أمام بارما متعادلًا بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وسدد ماورو إيكاردي كرتين على المرمى خلال الشوط الأول، ليصل إلى أسوأ معدل له من حيث تسجيل الأهداف من تسديداته على المرمى.

ووصل إيكاردي إلى 16 تسديدة على المرمى بدون تسجيل أي هدف، وهو أسوأ ما قدم إيكاردي في مسيرته في الدوري الإيطالي.

ولم يسجل ماورو إيكاردي أي هدف في آخر 6 مباريات له مع الإنتر، ليضع علامات استفهام أخرى حول تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

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يذكر أن ماورو إيكاردي الآن بصدد المفاوضات مع إدارة النيراتزوري من أجل تجديد عقده مع الفريق، وأرجع البعض تراجع مستواه لهذا السبب.  

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