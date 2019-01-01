لعبة "بابجي" مُتنفس بونجاح في كأس أفريقيا

منتخب الجزائر يختتم تدريباته الليلة استعدادًا لكينيا

متابعة - عبده الليثي

يستعد المنتخب الجزائري لافتتاح مشواره في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 غدًا الأحد، بملاقاة كينيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

محاربو الصحراء بقيادة مدربهم الوطني جمال بلماضي، يخوضون حاليًا تدريبهم الأخير على استاد الدفاع الجوي، حيث تقام مباراة الغد.

وظهر بغداد بونجاح؛ مهاجم الخضر، لحظة دخوله إلى أرض التدريب وهو منشغلًا بلعبة "بابجي" الشهيرة، سعيًا وراء رفع الضغوط عنه في هذه المرحلة المهمة.

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وتسجل الجزائر مشاركتها الـ18 في البطولة القارية غدًا، بحثًا عن إضافة لقب ثاني لخزينتها بعد لقب عام 1990.

كتيبة بلماضي استعدت للبطولة بمواجهتين وديتين، حيث تعادلت أمام بوروندي 1-1، وهزمت مالي 3-2.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الجزائر السنغال في المباراة الثانية في يوم 27 من الشهر الجاري ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.