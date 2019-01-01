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دوري أبطال أوروبا

لعبة القط والفأر - كاسياس يتخطى رونالدو في دوري الأبطال

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Getty Images
الإسباني يواصل المسيرة بدوري الأبطال
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تخطى الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، بقيادة بورتو عقبة روما الإيطالي، لينضم لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق البرتغالي، في قلب تأخره ذهاباً بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بنتيجة 3-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وكان كاسياس قد أصبح رابع أكثر لاعب خوضاً للمباريات في الأدوار الإقصائية من المسابقة الأوروبية.

وليتفوق بعد انتصار اليوم على البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله الأسبق في ريال مدريد، بالانتصار رقم 101 في دوري الأبطال، مقابل 100 للاعب يوفنتوس.

ليصبح الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري الأبطال، حيث ينتظر معرفة نتيجة لقاء الأسبوع المقبل بين يوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد، في إياب ثمن النهائي.

يعد كاسياس الأكثر خوضًا للمباريات في المسابقة الأوروبية الأعرق برصيد 176 مباراة.

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