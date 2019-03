لعبة القط والفأر - كاسياس يتخطى رونالدو في دوري الأبطال

تخطى الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، بقيادة بورتو عقبة روما الإيطالي، لينضم لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق البرتغالي، في قلب تأخره ذهاباً بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بنتيجة 3-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وليتفوق بعد انتصار اليوم على البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله الأسبق في ريال مدريد، بالانتصار رقم 101 في دوري الأبطال، مقابل 100 للاعب يوفنتوس.

101 - Iker Casillas has now won more games than any other player in the @ChampionsLeague history (Cristiano Ronaldo, 100). Myth. pic.twitter.com/A1z8FJiVUK