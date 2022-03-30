لسوء مستواه؟ إنريكي يوضح السبب وراء ابتعاد دي خيا عن قائمة إسبانيا

أوضح لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السبب الحقيقي وراء عدم استدعائه لدايفيد دي خيا لقائمة الفريق في التوقف الدولي الحالي بشهر مارس.

حيث كان قد أسقط مدرب إسبانيا حارس مرمى مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ ظهوره مع المنتخب في 2014 تحت قيادة فيسينتي ديل بوسكي.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام ألبانيا موضحًا أن السبب ليس في مستوى الحارس المخضرم.

ماذا فعل لويس إنريكي؟

أشار مدرب منتخب إسبانيا أنه جمعته مكالمة بينه وبين دي خيا قبل إعلان القائمة المشاركة في التوقف الدولي.

حيث قال له إنريكي: "دايفيد، أريد تجربة حراس مرمى آخرين".

ووافق دي خيا على قرار لويس إنريكي، معربًا عن امتنانه لإخباره والتأكيد على أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة على مكان في الفريق الذي سيذهب إلى كأس العالم.

وأضاف لويس إنريكي حول ما إذا كان سيضم دي خيا أم لا قائلًا: "في قائمة الفريق التالية، سترى".

ما هو موقف دي خيا في المنتخب الإسباني؟

في هذه الأثناء، تم تقديم حارس مرمى برينتفورد دايفيد رايا في التشكيلة الأساسية في مباراة إسبانيا ضد ألبانيا قبل ثمانية أشهر من كأس العالم في قطر.

على الرغم من كونه لاعبًا أساسيًا بلا منازع في ملعب أولد ترافورد، إلا أن أوناي سيمون تقدم على دي خيا في ترتيب الحراس المفضلين للمدرب إنريكي.

والآن تشير بعض التقارير الإسبانية أن دايفيد رايا أيضًا قد تقدم على حارس مانشستر يونايتد، وأن المسألة بين دي خيا وإنريكي ترجع لعدم ثقة المدرب باللاعب.

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