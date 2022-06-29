الروخيبلانكوس أيضًا عاجزون عن إبرام تعاقداتهم بشكل مريح

ليس برشلونة وحده الذي يعاني من أزمة فجوة رواتب وعدم القدرة على تسجيل لاعبين في الميركاتو الصيفي بإسبانيا، عملاق آخر في إسبانيا هو أتلتيكو مدريد يعاني الأمر ذاته.

هذا ما فجره مشروع التعاقد مع البلجيكي أكسيل فيتسيل، والذي أنهى الروخيبلانكوس الاتفاق معه فيما يتعلق بأمور كثيرة، لكن تبقى مسألة تقليص رواتب اللاعبين عقبة لابد من تخطيها قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

هنا تتوجه الأنظار نحو أنطوان جريزمان، المعار من برشلونة لموسمين مع بند شراء يقدر بـ ٤٠ مليون يورو.

ورغم أن أتلتيكو مدريد لم يفعل بند الشراء إلى الآن والذي يعتمد على مشاركة اللاعب في ٥٠٪ من مباريات الفريق خلال الموسم المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣، فإن الأنظار توجهت له منطقيا وهو الذي يمكن أن يقلص التخلص منه راتبا ضخما بقيمة ٣٣ مليون يورو.

لكن وفقا لما تؤكده "موندو ديبورتيفو" فإن أتلتيكو مدريد لا ينوي التخلص من جريزمان حاليا، خصوصا أنه لا يملك عقده أصلا في الوقت الراهن، وإذا كانت هناك نية لبيع لاعب مهم فستتوجه الأنظار إلى الرباعي توماس ليمار ورينان لودي وماريو هيرموسو ويانيك كاراسكو حال وصول عرض ضخم لأي منهم.

أيضا تبقى حقيقة هامة، هو أن ملف تقليص الرواتب ليس العقبة الوحيدة أمام إتمام صفقة فيتسيل، فأتلتيكو مدريد لا تزال لديه بعض نقاط الاختلاف مع اللاعب فيما يتعلق ببنود تعاقدية أخرى، لكن فور أن تحسم، سيكون ملف تقليص الرواتب العقبة الوحيدة المتبقية.

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