"لست البابا" .. أوليفر كان ينتقد كلوب بسبب هاري كين!

في استراحة ما بين الشوطين من مباراة دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وآرسنال (2:2)، استغل كلوب ظهوره على شبكة DAZN ليشكك في المنظومة التكتيكية التي ينتهجها مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني.

وردّ كان قائلاً: "كان عليّ أولاً أن أفكر فيما إذا كان مدرب المنتخب الوطني أم لا يزال محللاً كرويًا. كان ذلك تعليقًا نموذجيًا لمحلل كروي. أعتقد أن يورجن كلوب ينبغي أن يكون مدركًا أنه قد يُنظر إليه بالطبع أيضًا على أنه انتقاد لمدرب أحد الأندية".

وبينما كانت نتيجة المباراة 1:1، شرح كلوب ما كان يراه في تلك المقابلة التي جرت بين الشوطين. وعندما سُئل عما إذا كان يشاهد بتركيز خاص على لاعبي المنتخب الألماني، أجاب بأنه توقف منذ سنوات عن مشاهدة مباريات كرة القدم "بشكل طبيعي".

وانتقالاً إلى الأسلوب الدفاعي لبايرن، قال كلوب: "حتى يومنا هذا، لم أفهم تمامًا ما الذي يفعله بايرن بدون الكرة، وأريد أن أستمر في التعلم. أحيانًا هجين، وأحيانًا رجل لرجل، ثم لا يكون رجل لرجل، ثم دفاع منطقة. ما زلت أتعلم، دعنا نقولها هكذا".

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ماذا قال يورجن كلوب عن دور هاري كين في بايرن؟

لفت تمركز كين انتباه مدرب المنتخب الوطني بشكل خاص، وقال: "لقد قلت للتو: 'هاري كين في كل مكان اليوم.' أعتقد أن ذلك جيد تمامًا عندما يستحوذون على الكرة. لكن عندما أرى هاري كين في الخط الأخير، وليس في كتلة دفاعية منخفضة بل أثناء ضغط في وسط الملعب، عندها..." وقطع كلوب حديثه في البداية، لكنه أضاف: "لكنني لست بابا كرة القدم. يمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون. مع ذلك، ما زلت لم أفهم الأمر تمامًا".

بالنسبة إلى كان، فقد تجاوز مدرب المنتخب الوطني حدًا معينًا بتلك التصريحات. كما عقد حارس المرمى السابق مقارنة مع ملاحظة كلوب بشأن سلفه يوليان ناجلسمان خلال كأس العالم، عندما قال كلوب إن ناجلسمان "لا يزال" مدرب المنتخب الوطني. وقال كان: "لقد بدأ بذلك بالفعل آنذاك بذلك التعليق عن يوليان ناجلسمان، وهو ما وجدته أمرًا صعبًا، ويبدو أنه قيل في خضم اللحظة، عندما قال إن ناجلسمان لا يزال مدرب المنتخب الوطني".

ودعا الرئيس التنفيذي السابق لبايرن إلى التضامن بين المدربين. وأوضح كان: "أعتقد أن هذا يتعلق أيضًا جزئيًا بالزمالة بين المدربين. وأعتقد أن مدرب المنتخب الوطني على وجه الخصوص عليه أن يعرف بالضبط ما يقوله. لأن ذلك قد يؤدي بالطبع، وهو بالضبط ما يحدث الآن، إلى أن نناقش تلك الكلمات. لقد فاجأتني لأنك عادة لا تسمع مثل ذلك من مدرب منتخب وطني".

وعندما سُئل عن تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي اللاحق، تجاهل مدرب بايرن كومباني السؤال قائلاً: "لن أقول شيئًا بشأن ذلك. السؤال التالي".

كان أيضًا في حيرة من دور هاري كين

قال كان إن دور كين قد أحاره هو أيضًا. وقال: "أمام آرسنال، للمرة الأولى راودني شعور بأن الفريق ككل لعب بحذر أكبر قليلاً. إذا كان هاري كين، الذي يتمتع أيضًا بإمكانيات في وسط الملعب لمجرد أنه قادر على تمرير كرات رائعة، يتراجع إلى وسط الملعب أحيانًا، فلا بأس بذلك. يمكن تفهم هذا. لكن كونه كان يلعب بالقرب من منطقة جزائه، فهذا كان، بصراحة، أمرًا مشكوكًا فيه على أقل تقدير".

وأضاف كان أنه بالنسبة إلى مهاجم، فمن "الطبيعي" أن "يتراجع إلى وسط الملعب أحيانًا لأنه يمتلك إمكانيات هناك أيضًا. تمريراته، على سبيل المثال." وتابع كان: "لكن عليك أن تكون حذرًا من ألا تُخلّ بالبنية بأكملها بفعل ذلك. وإلا فإن الآخرين ينظرون حولهم ويفكرون: حسنًا، مهاجمنا الصريح أصبح فجأة هنا عند علامة الجزاء. أشك في أن المدرب كان يقصد ذلك فعلاً".