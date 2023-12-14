لسبب غريب .. ساري يتمنى مواجهة برشلونة في قرعة دوري الأبطال!

المدير الفني للاتسيو يتحدث عن قرعة دور الـ16

نجح ماوريتسيو ساري في قيادة لاتسيو للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في تخطي عقبة أتلتيكو مدريد وخسر أمامه معركة صدارة المجموعة الخامسة.

الفريق الإيطالي كان بحاجة للفوز في قلب مدريد لانتزاع الصدارة لكنه خسر الجولة الختامية لدور المجموعات أمام مستضيفه بهدفين نظيفين لينضم لمجموعة الوصفاء.

ساري انتقد في حديثه عقب المباراة عقلية فريقه مؤكدًا أنها لم ترتق بعد لتلك المواعيد الكبرى، وعند سؤاله عن الخصم الذي يريده في دور الـ16 أجاب بأنه برشلونة متصدر المجموعة الثامنة.

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الغريب كان سبب هذا الاختيار، وقد كشف عنه بقوله "الفريق الكبير الوحيد الذي لم أواجهه أبدًا في مسيرتي هو على الأرجح برشلونة، لذا أحب مواجهتهم".

أضاف حول إمكانية التفوق في الاستحواذ على البارسا "هذا ربما يكون صعبًا، لكني رغم هذا أحب زيارة ملعب كامب نو".