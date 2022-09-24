لحماية اللاعبين والأندية .. الاتحاد الدولي يحارب الوكلاء بقوانين جديدة

العلاقة بين الوكلاء والأندية سوف تتغير في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عدة تغيرات سوف تحدث في عالم كرة القدم في الفترة المقبلة فيما يخص علاقة اللاعبين بالأندية والوكلاء.

حيث سيتم وضع لوائح جديدة خاصة بالانتقالات، وسوف يتم مناقشة الأمر يوم 21 أكتوبر في الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن التغيرات التي ستحدث سوف تغير نظام عملية البيع والشراء بصورة كاملة في قادم السنوات.

ماذا سيحدث؟

أوضح التقرير أن اللائحة الجديدة سوف تمنع تمثيل الوكلاء للاعبين الذي يتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

حيث سيصبح السن القانوني لتمثيل اللاعبين الشباب هو 16 عامًا بحسب ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

علاوة على ذلك، لا يمكن تنفيذ هذا النهج إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوصي القانوني.

وبالتالي أشارت الصحيفة إلى انتهاء عملية تمثيل اللاعبين تحت هذا السن، حيث أكد التقرير أن العقوبة التي سيتحملها الوكيل في حال خرق هذا الوضع هي العمل لمدة سنتين دون ترخيص.

حيث يجب أن تلتزم العلاقة التعاقدية والاقتصادية بين الطرفين بالمبادئ التي وضعها الاتحاد الدولي.

ماذا عن الأندية؟

أوضح التقرير أن هناك خطة أيضًا لحماية الأندية من خروج لاعبيها عند سن الاحتراف دون مقابل.

حيث أن هناك لاعبين يغادرون أنديتهم بعد سن الـ 15 بسبب عدم توقيعهم على عقود احتراف تضمن للنادي حقه في الحصول على الأموال من خلال بيعهم.

لكن هذا الوضع سيتغير اعتبارًا من صيف 2023، حيث أن اللائحة الجديدة تنص على حصول الأندية على حصتها تلقائيًا.

ماذا عن العمولات؟

العمولات أيضًا من النقاط التي يود الاتحاد الدولي مناقشتها في الاجتماع القادم لأجل وضع نظام معين لها.

حيث يحدد "فيفا" 10% من إجمالي التحويل للوكلاء الذين يعملون لصالح النادي البائع، و3% من راتب اللاعب لصالح وكلاء يعملون نيابة عنه، و3% من راتب اللاعب لصالح وكلاء يعملون نيابة عن المشتري.

وأوضح التقرير أن معايير الاتحاد الأوروبي ليست واضحة فيما يتعلق بشرعية هذا المعيار الجديد بسبب المنافسة الحرة.

فيما هدد الوكلاء بالذهاب إلى المحاكم الرياضية وغيرها من أجل إيقاف القوانين الجديدة.