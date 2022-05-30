لحظات حزن وسط احتفالات ريال مدريد .. مارسيلو يودع الملكي بالدموع

مارسيلو ودع جماهير سانتياجو برنابيو أثناء احتفالية ريال مدريد بتحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

أقام نادي ريال مدريد احتفالية ضخمة في ملعب "سانتياجو برنابيو" للاحتفال بموسم 2021-22، والذي شهد تحقيق النادي الملكي لبطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الاحتفال الذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا أقيم مساء الأحد، بعد يوم واحد فقط من تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، بعد فوزه في نهائي البطولة على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد.

وأثناء الاحتفالات، أكد البرازيلي مارسيلو رحيله عن ريال مدريد مع نهاية عقده في الثلاثين من يونيو 2022، وهو ما تحدث عنه بالفعل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث؟

مارسيلو، قائد ريال مدريد، كان آخر اللاعبين دخولًا إلى الملعب، واستقبلته الجماهير بصورة رائعة، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا.

وعند دخوله إلى الملعب، ركع مارسيلو، ثم ذهب إلى زملائه في الفريق، قبل أن ينهار تمامًا.

وتوجه جميع اللاعبين نحو مارسيلو لاحتضانه ودعمه وهو يبكي، في لحظات حزينة على البرازيلي.

ماذا قال مارسيلو؟

وألقى مارسيلو كلمة وسط دموعه إلى جمهور ريال مدريد قال فيها: "إنها لحظة رائعة في حياتي، أغلق فترتي هنا في أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "اليوم ليس للحزن، لكنه يوم فرح لأننا فزنا مرة أخرى بأفضل بطولة في العالم".

واختتم مارسيلو: "أنا فخور جدًا بي وبعائلتي، عشان الكثير من الليالي السارحة معًا، سأخبركم بأمر واحد، هو أن مستقبل ريال مدريد جيد جدًا مع هؤلاء الشباب، هلا مدريد".

🤍 No estoy llorando. Solo se me ha metido algo en el ojo.@MarceloM12 | #CHAMP14NS pic.twitter.com/sEBPypxIDH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 29, 2022

ماذا حقق مارسيلو مع ريال مدريد؟

مارسيلو يعد أكثر اللاعبين تحقيقًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد، بعد أن حصد 25 لقبًا مع النادي الملكي.

وحقق مارسيلو لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وعلى الصعيد المحلي، حقق مارسيلو لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد ست مرات، بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا.

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