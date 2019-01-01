لجنة دوري المحترفين تُعلن تفاصيل نهائي كأس الخليج العربي

المباراة الي ستجمع الوحدة مع شباب الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عقدت لجنة دوري المحترفين ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الفني الخاص بنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع الوحدة مع شباب الأهلي مساء الجمعة 22 مارس المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

وترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين وحضره ممثلو الناديين وممثل شرطة العين وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بلجنة دوري المحترفين بجانب فريق عمل استاد هزاع بن زايد، وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين بجانب الأمور الفنية والتنظيمية والإعلامية.

وتقرر خلال الاجتماع أن يتواجد فريق الوحدة على يسار المنصة وسيرتدي الزي الأزرق الغامق والعنابي، فيما سيتواجد شباب الأهلي على يمين المنصة وسيرتدي الفريق الطقم الأبيض كاملًا.

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وتقرر فتح تدريب الفريقين الرئيسي على الملعب لمدة 15 دقيقة للإعلام قبل أن يتحول لتدريب مغلق، وسيُمنح كل فريق ساعة كاملة من التدريب على استاد المباراة يوم 21 مارس القادم، أما المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد هزاع بن زايد في 21 مارس أيضًا.

أما بخصوص تذاكر المباراة، فالبيع سيكون مبكرًا عبر الموقع الإلكتروني وكذلك عبر متجر الناديين يومي الأربعاء والخميس وأخيرًا عبر الأكشاك المخصصة في استاد هزاع بن زايد يوم المباراة.

وسيشهد اللقاء مجموعة من الفعاليات الشيقة الخاصة بالجماهير سواء في منطقة المشجعين أو على أرض الملعب قبل انطلاق المباراة وبين شوطيها.