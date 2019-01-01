لجنة دوري المحترفين الإماراتي تعلن أسماء المرشحين لجوائز فبراير

ظهور بعض الأسماء الجديدة لجوائز الشهر الماضي بالدوري الإماراتي

كشفت لجنة دوري المحترفين الإماراتي، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بالبطولة عن شهر فبارير.

قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب شهدت ظهور 3 مرشحين جدد، وهم دييغو ريغوناتو من نادي الظفرة، فابيو دي ليما من نادي الوصل، ويوسف جابر من نادي بني ياس.

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أما جائزة أفضل حارس مرمى، فترشح لها حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، بالإضافة إلى حارس مرمى الظفرة خالد السناني، وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير ضمت الصربي فوك رازوفيتش مدرب نادي الظفرة الذي ترشح للجائزة شهري سبتمبر وأكتوبر.

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وظهر الكرواتي كرونوسلاف يوريزيتش مدرب نادي بني ياس، وأخيراً عبد العزيز العنبري الذي لم يغب عن قائمة المرشحين في أي شهر مضى، كما أنه الأكثر تتويجاً بالجائزة.

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ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز بناء على الإحصائيات التي تحددها اللجنة المنظمة للبطولة.

جدير بالذكر أن الشارقة يحتل صدارة دوري الخليج العربي للمحترفين الإماراتي بـ43 نقطة، مقابل 35 لصالح العين صاحب المركز الثاني.