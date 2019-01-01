لجنة المسابقات لشباب الأهلي: الجميع يعلم بالتعديل وهذا سبب اختيار يوم 16

خليفة الجرمن يرد على محمد حمدون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد خليفة الجرمن؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على اعتراض شباب أهلي دبي على إقامة مباراته أمام الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم 16 من مارس الجاري دون إخطاره من قبل.

وشهدت مراسم القرعة اليوم الأحد، اعتراض محمد حمدون؛ المشرف العام على الكرة بشباب الأهلي، مؤكدًا أنه سيدرس الموقف مع مجلس الإدارة بعدما تفاجأ بتغيير الموعد دون علمه. (طالع التصريحات)

الجرمن قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "أخطرنا الأندية بأن القرعة ستكون يوم الثالث من مارس، والمبارتين يومي 14 و16 من الشهر نفسه، لكن اتضح أن يوم 14 افتتاح البطولة الأولمبية بأبوظبي، وبذلك لن يكون هناك تسليط إعلامي على مباراة كأس رئيس الدولة، لأن هناك حدث عالمي آخر في اليوم نفسه".

وأضاف: "قمنا بعد ذلك بمخاطبة الأندية أن المباراتين ستكونان يوم 16، اتحاد الكرة خاطب جميع الأندية بالتعديلات، والجميع يعلم من قبل، ولن نتمكن من أخذ يوم إضافي للعب مباراة الكأس به، بسبب ضغط المباريات".

خليفة الجرمن -رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يرد على اعتراض #شباب_الأهلي ويوضح أسباب اختيار يوم 16 مارس لإقامة مباراتي نصف نهائي #كأس_رئيس_الدولة لكرة القدم pic.twitter.com/9KTE3UBljz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣ مارس ٢٠١٩

يذكر أن المباراة الأخرى سيكون طرفيها الشارقة والظفرة، ومقرر إقامتها في اليوم نفسه، 16 من الشهر الجاري.

الظفرة كان قد تأهل بالفوز أمام دبا الفجيرة بثنائية نظيفة، فيما صعد الشارقة على حساب الإمارات بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الوصل فتغلب أمام الفجيرة بثنائية نظيفة، بينما أهلت ركلات الترجيح شباب أهلي دبي على حساب النصر.