لجنة المسابقات توقع عقوبات على النقاز وسيد عبد الحفيظ

إيقاف لاعب الزمالك وتغريم مدير الكرة بالأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، فرض عقوبات على الثنائي التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك، وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، إثر ما بدر منهما خلال مباريات الجولة الـ28.

المارد الأحمر واجه مصر المقاصة، في العاشر من إبريل الجاري، على استاد بتروسبورت، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفرضت اللجنة غرامة قدرها عشرة آلاف جنيهًا على مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إثر طرده خلال اللقاء، لاعتراضه على الحكم وامتثاله للقرار.

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أما الفارس الأبيض فلاقى المصري البورسعيدي، على ملعب الجيش بالسويس، وتلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد.

اللجنة قررت إيقاف النقاز لمدة مباراة واحدة فقط، لطرده خلال اللقاء بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 8+90، وللسبب نفسه، تم إيقاف لاعب المصري أحمد شوشة، والذي طُرد في الدقيقة 4+90.

يذكر أن الزمالك يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، صاحب الصدارة، والذي اعتلى القمة رسميًا لأول مرة خلال الموسم الجاري، إثر هزيمة الأبيض أمام الفريق البورسعيدي.