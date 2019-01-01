رسميًا - لجنة المسابقات تقرر معاقبة برشلونة بسبب جريزمان

تعرف على عقوبة برشلونة فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع جريزمان

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني معاقبة نادي برشلونة لمخالفته اللوائح في فسخ عقد أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد والتعاقد مع اللاعب.

أتلتيكو مدريد اتهم برشلونة بالتفاوض مع جريزمان في مارس مطالبًا بالحصول على 80 مليون يورو إضافية لأن الشرط الجزائي وقتها كانت 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ لجنة المسابقات سوف تعاقب برشلونة بغرامة مالية تصل إلى 300 يورو فقط لمخالفته المادة رقم 88 من اللوائح.

وأوضحت أنّ لجنة المسابقات سوف تتخذ أخف العقوبات على برشلونة لأنّه لا يوجد أي دليل يُثبت ادعاءات أتلتيكو مدريد مما يعني نجاة البلوجرانا من إمكانية خصم 3 نقاط من رصيده أو الحرمان من التعاقدات أوإيقاف اللاعب لفترة طويلة.

الروخي بلانكوس كان قد قدّم تظلم للاتحاد الإسباني لإيقاف جريزمان وسحب رخصته، ليقرر الاتحاد إرسال الدعوى إلى لجنة المسابقات.

وشكلت لجنة المسابقات لجنة تحقيق في الواقعة والتي أوصت بمعاقبة برشلونة إما بغرامة قدرها 300 يورو أو خوض النادي الكتالوني لقاءً دون جمهور في الليجا على أرضه وفي الأخير تم إقرار العقوبة الأولى.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سوف يطعن على القرار لأنه لا يوجد دليل إدانة.

جريزمان سجل 3 أهداف في الموسم الحالي رفقة النادي الكتالوني ليصبح هداف الفريق.