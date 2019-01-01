لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباراتي الأهلي وبيراميدز وتعديلات الجدول الجديد

وتحديد موعد مواجهتي الأهلي وبيراميدز الجديدتين.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلنت لجنة المسابقات، التعديلات الأخيرة على مواعيد مسابقات الدوري المصري وكأس مصر.

وذلك بعد عودة الإسماعيلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد قبول استنئافه، ومشاركات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية pic.twitter.com/jkDpaGMxnO — EFA.eg (@EFA) February 17, 2019

وأعلنت مباريات الجولات 23 و24 و25 و26، من الدوري المصري، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة.

وسيتوقف الدوري المصري في الفترة من 18 وحتى 26 مارس بسبب التوقف الدولي ومواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

كما تم تأكيد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر في الثامن والعشرين من فبراير.

وتحديد موعد 18-4 ليكون موعد المباراة بين الفريقين التي تم تأجيلها من الدوري، والتي كان مقررًا إقامتها في 28-2.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك مباراتين على نهاية مشواره في دور المجموعات، بينما يلعب الزمالك في الكونفدرالية ولديه 4 مباريات بدور المجموعات.