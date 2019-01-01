لجنة المسابقات تعلن عقوبة الهاني سليمان ومحمود جنش

بعد واقعة الاشتباك بين جنش والهاني سليمان، لجنة المسابقات تعلن العقوبة ضدهما

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن العقوبة الموقعة على الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك، بعد المباراة التي جمعت بينهما.

وشهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، طرد الثنائي الهاني سليمان ومحمود جنش، بعد الاشتباك بالأيدي بين شوطي المباراة.

لجنة المسابقات قررت إيقاف الثنائي الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري، ومحمود جنش حارس الزمالك، لمدة مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه.

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(IG/alahlyegypt-📽️) pic.twitter.com/PcvYEoL3H0 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

وتم توقيع غرامة على الاتحاد السكندري بـ20 ألف جنيه، بسبب سباب الجماهير وقذف زجاجات المياة والمقاعد داخل أرض الملعب.

وتم فرض غرامة 10 آلاف جنيه ضد الزمالك بسبب سباب جماهيره خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وغرمت لجنة المسابقات نادي بيراميدز بسبب نزول أعداد إضافية عن المسموح به إلى أرض الملعب، خلال مباراة الأهلي التي فاز بها بيراميدز بهدفين لهدف.