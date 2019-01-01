لجنة المسابقات تعلن عقوبات الزمالك بعد لقاء المقاولون العرب

جماهير الزمالك ألقت الزجاجات على حكم المباراة وقامت بسبه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، قراراتها بشأن أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على الزمالك، قدرها 40 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي، وإلقاء الزجاجات على الحكم..

وغرمت لجنة المسابقات المدرب السويسري كريستيان جروس 15 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي في المباراة نفسها.

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 40 ألف جنيه بسبب قيام جماهيره بتوجيه السباب لحكام المباراة 📃 pic.twitter.com/sernfnk4rP — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

وتم توقيع غرامة مالية على أيمن عبد العزيز قيمتها 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكام عقب نهاية المباراة.

واعترضت جماهير نادي الزمالك على قرارات محمد الحنفي حكم المباراة، خلال مباراة المقاولون العرب، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، والأهلي ثانيًا بـ51 نقطة، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل.