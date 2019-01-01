لجنة المسابقات تطلب من حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو توضيح سبب طرد كوستا

تعرف على محاولات أتلتيكو مدريد لإسقاط البطاقة الحمراء على دييجو كوستا

طلبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الحكم، جيل مانزانو، الذي تولى قيادة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد توضيح سبب منح دييجو كوستا، مهاجم الروخي بلانكوس، بطاقة حمراء مباشرة.

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وقالت اللجنة في بيان رسمي :"بالنسبة لمسألة طرد دييجو كوستا، لجنة المسابقات طلبت صباح اليوم، الأربعاء، من الحكم خيسوس جيل مانزانو توضيح لموقفه قبل اتخاذ القرار النهائي".

وتابع: "جيل مانزانو لديه 24 ساعة للرد على طلب المسابقات، ومن المتوقع أن يعلق خلال الساعات المقبلة، وذلك لأجل حل هذه الأزمة قبل الغد".

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وكان مانزانو قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.

وفي حال ثبتت البطاقة الحمراء فقد يتعرض كوستا لفترة إيقاف طويلة بسبب شجاره مع الحكم عقب الطرد.

وخسر الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة من برشلونة ليبتعد النادي الكتالوني بصدارة الليجا بفارق 11 نقطة.