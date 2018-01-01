لجنة المسابقات تحيل رئيس النجوم للانضباط وتوقف وليد صلاح الدين
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، لمدة مباراتين.
قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بإيقاف وليد صلاح الدين، بسبب الإدلاء بتصريحات ضد الحكام، عبر وسائل الإعلام، عقب مباراة المقاولون العرب.
الاتحاد السكندري خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.
مروان محسن يتحدث عن إهدار الفرص الكثير وشكر خاص لأجيريhttps://t.co/2KMUsaB2NF pic.twitter.com/u67Rh0fJ7g — جول مصر (@goaleg) December 24, 2018
كما قررت لجنة المسابقات، إحالة محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، إلى لجنة الانضباط، بسبب التصريحات التي خرجت منه عقب مباراة طلائع الجيش.
محمد الطويلة انتقد قرارات الحكم إبراهيم نور الدين، خلال مباراة طلائع الجيش، حيث هدد بالانسحاب من الدوري.
النجوم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الدوري.