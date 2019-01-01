لجنة المسابقات بالليجا ترفض استئناف برشلونة على إنذار ميسي

أيدت قرار الحكم بإنذار النجم الأرجنتيني أمام سيلتا فيجو

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، استئناف نادي برشلونة في إنذار نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اللاعب حصل على البطاقة الصفراء بالدقيقة 40 من مواجهة سيلتا فيجو بالدوري يوم السبت الماضي.

برشلونة قرر الالتماس على هذا الإنذار، بحجة أن ميسي لم يلمس مدافع الفريق الخصم خلال اللقطة.

وجاء بيان لجنة المسابقات رداً على طلب النادي الإسباني:"بعد الاطلاع على الموجز والأدلة التي قدمها برشلونة بوجود خطأ مادي لدى الحكم".

وأضاف:"تبين في النهاية وجود خطأ على ميسي بعد اعتراضه المدافع وعدم قيامه بلمس الكرة، مما تسبب في منع هجمة واعدة".

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وكانت المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4/1، شهدت تألقًا لافتًا من ميسي حيث أحرز 3 أهداف هاتريك.

يذكر أن المباراة القادمة للفريق الكتالوني بالليجا، ستكون أمام ليجانيس يوم 23 نوفمبر الجاري.