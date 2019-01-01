لجنة الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف حارس القادسية عامًا
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قررت لجنة الرقابة على المنشطات، إيقاف فبصل مسرحي، حارس مرمى القادسية، لمدة موسم واحد.
جاء قرار لجنة الرقابة على المنشطات، بعد تنازله عن حقه في فتح وتحليل العينة B، ليحضر إلى جلسة الاستماع التي عقدت يوم 3 أبريل الماضي.
وتم خلال جلسة الاستماع استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه بالكامل.
#اعلان— الرقابة على المنشطات (@Saudi_Nado) May 12, 2019
قرار تأديبي لإيقاف الرياضي/ فيصل المسرحي لاعب #كرة_القدم بنادي #القادسية لمدة سنة واحدة. pic.twitter.com/2qp1A93TjZ
وتم اتخاذ القرارات التالية:
- إيقاف فيصل المسرحي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من 4 أبريل الماضي.
- حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.
وقرار لجنة الرقابة قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.