لجنة الحكام تعلن طاقم مواجهة الزمالك والمصري

تعذر استقدام أجانب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، طاقم الحكام المصري الذي سيدير مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وكلفت اللجنة محمد عادل لإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال كمعاونين، وصبري إبراهيم كحكم رابع، بجانب طارق مجدي ومحمد عباس قابيل كحكم خامس.

اللجنة أعلنت كذلك اليوم، أنه تعذر استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، بناءً على طلب كلا الفريقين، لضيق الوقت، مناشدة الأندية بمخاطبتها قبل المباراة بعشرة أيام على الأقل. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بينما يأتي المصري في المركز الرابع بـ42 نقطة.