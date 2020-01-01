لجنة الحكام السعودية تتفق على الاستعانة بالنخبة في إيطاليا وفرنسا

لجنة الحكام اتفقت على الاستعانة بالنخبة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

اتفقت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الاتحادين الإيطالي والفرنسي، على الاستعانة ببعض الحكام خلال المباريات المقبلة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتشهد بطولة الدوري السعودي للمحترفين، منافسة شرسة بين جميع الفرق، سواء على الصدارة بين الهلال والنصر، أو الهبوط بين الكثير من الأندية.

وأشارالإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، إلى أنه اتفق مع الاتحادين الإيطالي والفرنسي، على الاستعانة بالحكام النخبة لديهم، في الجولات القادمة بالدوري السعودي.

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يأتي ذلك في ظل المطالبات المستمرة من جانب إدارات الأندية، بتعيين حكام أجانب خلال المباريات القادمة.

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وعقد تريساكو ورشة العمل الثانية التي عقدتها لجنة الحكام لممثلي وسائل الإعلام، حيث أشار إلى أن اللجنة تعمل دائمًا، على الاستعانة بأفضل حكام النخبة، خاصة الأوروبيين، بالرغم من وجود جدول المباريات المزدحم في أوروبا.

واستعرض تريساكو بعض الإحصائيات الخاصة بالحكام بالدوري السعودي للمحترفين، مقدمًا شرحًا حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" وطريقة التواصل بين الحكام.