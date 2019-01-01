لجنة الانضباط والأخلاق ترفض احتجاج الرائد على الوحدة

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ترفض احتجاج نادي الرائد بخصوص أهلية لاعب نادي الوحدة وليد باخشوين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الرائد على نادي الوحدة بخصوص أهلية لاعب الأخير وليد باخشوين.

واحتج نادي الرائد على نادي الوحدة بخصوص أهلية لاعبه وليد باخشوين خلال مباراة الفريقين في العاشر من فبراير الحالي.

وجاء رد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم 270 بتاريخ اليوم الأربعاء الثالث عشر من فبراير ينص على التالي.

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(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

أولًا: قبول الاحتجاج من حيث الشكل وذلك عملًا بالمادة رقم (132/2) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا رفض الاحتجاج من حيث المضمون، وذلك أيضًا عملًا بالمادة رقم 36 من اللائحة المذكورة أعلاه.

ثالثًا مصادرة رسوم الاحتجاج المدفوعة سلفًا عملًا بالمادة 36 من اللائحة المذكورة أعلاه أيضًا.

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وقرار اللجنة سيكون قابلًا للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة 139 من اللائحة.