لجنة الانضباط توقف وتغرم علي مبخوت والبيرق بعد واقعة السب والبصق

قرارات قوية من لجنة الانضباط بالإمارات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على معاقبة علي مبخوت مهاجم فريق الجزيرة بسبب بعد واقعته مع محمد البيرق حارس مرمى اتحاد كلباء.

وكان الثنائي قد تبادلا السباب في مباراة فريقهما، مؤخرًا، ضمن منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث اتخذت اللجنة اليوم قرارًا بإيقافهما.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرار بإيقاف علي مبخوت ومحمد البيرق لمدة 3 مباريات بعد واقعة السب في لقاء فريقهما.

وقامت اللجنة بتغريم كلًا من اللاعبين مبلغ 50 ألف درهم، بعد أن تبادلا السباب والبصق على بعضهما وهو ما كلفهم الطرد في المباراة.

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وغرمت اللجنة أيضًا جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة 2000 درهم بسبب نزوله أرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين بعد تسجيل فريقه.