لجنة الانضباط توقف حسين عبد الغني بسبب سلوك غير أخلاقي

لاعب أحد يتعرض للإيقاف بسبب تصرفه غير الأخلاقي بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارات الجلة الثالثة عشر ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط عاقبت حسين عبد الغني قائد ولاعب فريق أحد، بالإيقاف لمباراة واحدة، ودفعه غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسبب ارتكابه سلوك ينافي الأخلاق خلال مباراة القادسية.

ووفقًا لحيثيات قرار اللجنة، فإن حسين عبد الغني بدر عنه سلوك ينافي الأخلاق الرياضية، تجاه أحد لاعبي فريق القادسية، في ممر اللاعبين، بعد نهاية المباراة.

لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد السعودي، توقف حسين عبدالغني لاعب #أحد مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامه مالية قدرها 10 الآف ريالً. pic.twitter.com/IegaK63ZpX — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018

المباراة شهدت خسارة أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

قرار اللجنة بشأن إيقاف وتغريم حسين عبد الغني، غير قابل للاستئناف، على أن يدفع غرامته خلال 30 يومًا من صدور القرار.

وقررت اللجنة أيضًا إيقاف حاتم بلال لاعب فريق أحد مباراة واحدة، ودفع غرامة 10 آلاف ريال سعودي، بسبب ما بدر منه من سلوك غير أخلاقي.