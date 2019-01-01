لجنة الانضباط تُغرم رئيسي الهلال والشباب وعقوبة مغلظة على رئيس النصر

أصدرت لجنة الانضباط منذ قليل 4 قرارات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء رؤساء أندية النصر والهلال والشباب عقب ما بدر منهم خلال اللقاءات التليفزيونية الأسبوع الماضي.

وأصدرت لجنة الانضباط منذ قليل 4 قرارات، تتعلق بفرض غرامات على ” نادي الهلال، رئيس نادي النصر، رئيس الهلال، رئيس الشباب.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي كما يلي :

- ألزمت اللجنة رئيس نادي الشباب خالد البلطان بدفع غرامة مالية قدرها (110,000) ريال، على خلفية تصريحاته بحوار تليفزيوني ؛ مما أدى لإثارة الرأي العام.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تصدر 4 قرارات على النحو التالي: — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 27, 2019

- ألزمت رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها (110,000) ريال، بسبب تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على ” تويتر ” يعلق فيها على حوار تليفزيوني لرئيس نادي النصر.

- ألزمت لجنة الانضباط رئيس نادي النصر سعود آل سويلم دفع غرامة مالية قدرها (600,000) ريال؛ لتصريحاته التي تضمنت إساءة لاتحاد كرة القدم وبعض لجانه.

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- ألزمت نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (80,000) ريال؛ بسبب قيام جمهور الهلال خلال المباراة وبعد نهايتها برمي 10 أدوات باتجاه أرض الملعب.

وفي نفس الإطار قررت اللجنة إعادة النظر في قرار إيقاف اللاعب المصري حسين السيد الظهير الأيسر بنادي الاتفاق عقب قرار إيقافه 4 مباريات بسبب الطرد والهجوم على حكم مباراة فريقه أمام نادي النصر.