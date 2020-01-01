لجنة الانضباط تعلن إيقاف لاعبا الفيحاء بسبب لقاء النصر

قرارات حاسمة من لجنة الانضباط ضد لاعبي الفيحاء.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف ثنائي الفيحاء، الرأس أخضري ادميلسون والغاني أووسو كوامي.

لجنة الانضباط قررت إيقاف ادميلسون 4 مباريات، لقيادة باستخدام أفعال وألفاظ عدوانية وبذيئة تجاه البرتغالي آرتور سواريز، حكم مباراة فريقه أمام النصر، وهو ما تسبب في طرده بشكل مباشر.

ولم تكتفي لجنة الانضباط بقرار الإيقاف، بل ألزمت ادميلسون بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي، بسبب ما بدر منه.

كما قررت لجنة الانضباط، إيقاف الغاني أووسو كوامي لمدة مباراتين، بسبب ارتكابه سلوك مشين تجاه لاعب من الفريق المنافس.

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الحكم البرتغالي آرتور سواريز قام بطرد اللاعب الغاني أووسو بشكل مباشر، ولجنة الانضباط قررت إيقافه وأيضًا دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.

جاء ذلك بعدما حدث في مباراة الفيحاء والنصر، التي انتهت لصالح النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.