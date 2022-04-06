لجنة الانضباط تستدعي رئيس نادي سعودي بسبب التلاعب بالنتائج

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا باستدعاء رئيس أحد الأندية السعودية، بسبب شبهة التلاعب بالنتائج.

ولم تحدث أي أزمة تخص التلاعب في النتائج بالسعودية منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وأكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق، قامت باستدعاء رئيس النادي الذي تم تقديم الشكوى ضده، في شبهة التلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الثانية.

جاء ذلك بعدما اجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق أمس مع رئيس وعدد من لاعبي النادي الذي تقدم بالشكوى بالتلاعب في النتائج.

يأتي ذلك بعد تأهل كلًا من العربي والقيصومة إلى نهائي دوري الدرجة الثانية، والذي يقام يوم 16 أبريل القادم، حيث يتصارع الفريقين على مقعد مؤهل إلى دوري الدرجة الأولى.

لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباريات الملحق ونهائي دوري الدرجة الثانية بعد ورود خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق للأمانة العامة يفيد بوجود إجراءات تختص بقضية منظورة. 🔽 pic.twitter.com/VrYhkasygW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 6, 2022

بعض التقارير أكدت على أن الفريق المحتج على التلاعب بالنتائج يمتلك دلائل قوية جدًا، وهو الأمر الذي قد يدفع لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ قرار ضد الفريق الآخر.

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وكإجراء احترازي، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، تأجيل مباريات الملحق والنهائي لدوري أندية الدرجة الثانية، لحين انتهاء الإجراءات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.