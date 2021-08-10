لجنة الانضباط تحسم الجدل حول موعد نهاية مهلة الاتحاد لتفادي خصم النقاط

الاتحاد مطالب بتسديد الديون وإلا سيدخل الموسم القادم برصيد سالب من النقاط

حسمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل المثار حول موعد نهاية المهلة الممنوحة للاتحاد لتسديد ديونه لصالح أندية الاتفاق والقادسية والفيصلي لتفادي خصم نقاط من رصيده للموسم القادم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقر في الثامن من يوليو الماضي خصم 15 نقطة من رصيد الاتحاد في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية الواجبة لأندية الفيصلي والقادسية والاتفاق، وقد منحه فرصة 30 يومًا للتسديد.

الكثير من الجدل يُحيط موعد انتهاء المهلة المحددة لتسديد الديون، إذ تحدث البعض عن انتهائها يوم أمس والبعض الآخر عن وجود فرصة أمام الاتحاد لمدة يومين لأنه لم يُخطر بالقرار إلا يوم 11 يوليو، واللوائح تنص على أن المهلة تبدأ من تاريخ إخطار النادي بقرار لجنة الانضباط وليس إصداره.

ما هو قرار لجنة الانضباط حول موعد انتهاء المهلة الممنوحة للاتحاد لتفادي خصم النقاط؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسلت خطابات لأندية الاتفاق والقادسية والفيصلي تفيد أن أيام الإجازات كعيد الأضحى لا تُحتسب ضمن أيام مهلة تسديد المستحقات في قضية الاتحاد وخصم النقاط.

وأوضحت اللجنة خلال خطابها العاجل أن الموعد الأخير أمام الاتحاد لتسديد الديون وتفادي دخول الموسم الجديد برصيد سالب من النقاط هو الـ17 من أغسطس الجاري.

ماذا فعل الاتحاد في قضية ديون القادسية والاتفاق والفيصلي؟

الاتحاد نجح في تسديد ديون الاتفاق كاملة لكن بعد انتهاء المهلة، حال انتهائها في الـ8 من أغسطس، فيما توصل لاتفاق مع الفيصلي على سداد 4 ملايين ريال فورًا واحتساب قيمة انتقال عبد المجيد السواط بمليوني ريال وإرجاء تسديد المليون الأخير لوقت لاحق مع تقديم الضمانات اللازمة.

مستحقات نادي القادسية البالغة نحو 11 مليون ريال سعودي لم تُسدد حتى الآن ومازالت الإدارة الاتحادية تُحاول تسديدها أو إقناع النادي بدفع جزء يصل للنصف أو أكثر قليلًا وجدولة الجزء المتبقي على دفعات قادمة.

بعض المصادر أكدت أن الاتحاد لديه المال اللازم لتسديد تلك المستحقات وتفادي خصم النقاط لكنه سيُحاول حتى الرمق الأخير الوصول لاتفاق حول الجدولة كي يُخفف من العبء المالي على النادي.

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