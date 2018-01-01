لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تغرم رئيس الرائد

بسبب احتفاله بفوز فريقه الرائد على التعاون

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها بإيقاف فهد المطوع رئيس نادي الرائد، بعد مباراة التعاون.

الرائد فاز على التعاون بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء، والمؤجل من الإسبوع التاسع ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن تغريم فهد المطوع رئيس الرائد 20 ألف ريال سعودي.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام رئيس نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال. pic.twitter.com/3VL4JWNOXf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 26, 2018

العقوبة جاءت بسبب نزول المطوع إلى أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، للاحتفال مع لاعبي فريقه، حسب تقرير مراقب المباراة.

لجنة الانضباط قررت دفع مبلغ 20 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.