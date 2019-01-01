لجنة الانضباط السعودية تُعاقب ثلاثي الفيصلي والفيحاء بسبب الهلال والنصر

الفيصلي والفيحاء ودعا كأس خادم الحرمين من دور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات اليوم الأربعاء، بحق ثنائي الفيصلي روجيريو دي أسيس سيلفا ووسام صالح سويد، ولاعب الفيحاء توفيق حاجي بوحميد.

اللجنة قررت إيقاف دي أسيس مباراتين رسميتين، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال سعودي، إثر ما بدر منه خلال مواجهة الهلال، بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت أول أمس الإثنين.

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وجاء عقوبة اللاعب بعدما ثبت مراقب اللقاء في تقرير وكذلك فيديو المباراة، أنه أشار بيده إشارة مسيئة إلى طاقم الحكام الذي أدار المواجهة.

بينما جاء عقوبة زميله في الفريق وسام صالح غرامة قدرها 20 ألف ريال، بعدما هاجم طاقم تحكيم اللقاء نفسه، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل، ليتأهل الهلال لدور الـ8 ويودع الفيصلي البطولة.

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أما عقوبة حاجي بوحميد فتضمنت إيقافه لمدة مباراة وحيدة، وتغريمه 10 آلاف ريال، إثر طرده خلال مواجهة النصر، بدور الـ16 من كأس الملك.

وكان بوحميد قد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 70 من عمر المباراة، التي أقيمت أول أمس الإثنين، إثر تدخل عنيف على لاعب النصر.

وانتهت المباراة بفوز العالمي بسداسية نظيفة، ليودع الفيحاء الكأس، ويتأهل النصر لدور الـ16.