لثاني مرة في سبع مواجهات أوروبية.. رونالدو يسقط أمام أتليتيكو مدريد

رونالدو يسقط أمام أتليتيكو مدريد على غير العادة، بقميص يوفنتوس وليس قميص ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض كريستيانو رونالدو لخسارته الثانية أمام أتليتيكو مدريد في تاريخ مواجهاته الأوروبية كخصم للروخيبلانكوس.

وكان أتليتيكو مدريد قد حقق انتصارًا هامًا على حساب يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كلًا من دييجو جودين وخيمينيز هدفي اللقاء، وهذه هي المرة الأولى التي يسجلا فيها في نفس المباراة بقميص أتليتيكو مدريد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبهذه الخسارة، تعرض رونالدو لثالث هزيمة أوروبية له بقميص يوفنتوس بعد هزيمتي مانشستر يونايتد ويونج بويز السويسري.

وفشل صاروخ ماديرا في التسجيل على ملعب أتليتيكو مدريد أوروبيًا في ثالث مباراة أوروبية يلعبها على ملعب الروخيبلانكوس.

وتعرض كريستيانو رونالدو للكثير من صافرات الاستهجان من جماهير أتليتيكو مدريد مما جعله يخرج من أجواء المباراة بشكل ملحوظ.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد أشار لجماهير أتليتيكو مدريد بأصابعه الخمسة كدلالة على عدد ألقاب دوري الأبطال التي يمتلكها.