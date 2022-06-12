لتكرار نجاح سانشيز .. برشلونة يسعى لضم نجم أودينيزي والأرجنتين

آخر صفقات برشلونة من أودينيزي كان أليكسيس سانشيز.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اهتمام من نادي برشلونة باللاعب الأرجنتيني ناهويل مولينا نجم فريق أودينيزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي يتابع اللاعب عن قرب من أجل ضمه لصفوفه في أقرب وقت ممكن.

وسبق للنادي الكتالوني أن نجح في الحصول على صفقة ناجحة من صفوف أودينيزي تمثلت في التشيلي أليكسيس سانشيز.

مولينا ليس أول الأسماء الدفاعية التي يسعى برشلونة إلى ضمها إلى خطه الخلفي في سوق الانتقالات، حيث نجح الفريق في ضم أندرياس كريستنسن بالفعل بشكل مجاني من صفوف تشيلسي.

ويسعى الفريق الكتالوني أيضًا لضم زميله في البلوز سيزار أثبيليكويتا بمقابل مادي بسيط مستغلًا وضع اللاعب في النادي الإنجليزي.

ولا يعد النادي الذي يقوده تشافي هيرنانديز هو الوحيد المهتم بضم مولينا، حيث أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامًا بالحصول على خدمات الظهير الأرجنتيني.

وأوضحت تقارير صحفية سابقة أن نادي أودينيزي سيستغل الموقف ويحاول أن يحسن من قيمة الصفقة، ولن يقبل بأقل من 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مولينا كان قد شارك في 37 مباراة هذا الموسم رفقة أودينيزي وساهم في 13 هدفًا بواقع ثمانية سجلهم وخمسة صنعهم، ويستطيع اللعب في عدة مراكز بين الدفاع والوسط والهجوم.