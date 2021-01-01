لتفادي سيناريو 2018 .. ريال مدريد يستعد لرحيل زيدان بخطة بديلة

التكهنات مستمرة حول مصير الفرنسي

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في التحضير لرحيل المدرب زين الدين زيدان عن صفوف الفريق، بخطة بديلة من أجل قيادة النادي في المستقبل.

المدرب الفرنسي عقده ينتهي مع ريال في يونيو 2022، ولا توجد مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني حتى الآن.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال، لا يريد تكرار ما حدث للنادي في 2018 عندما رحل زيدان بشكل غير متوقع دون تحضير البديل.

وهو ما أدى إلى دخول الفريق في دوامة بتعيين جولين لوبيتيجي ثم سانتياجو سولاري دون جدوى، ليعود زيدان مرة أخرى لإنقاذ ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال تفاوض في 2018 مع العديد من المدربين، كان أبرزهم ماوريسيو بوتشيتينو الذي جدد وقتها لتوتنهام، وماسيميليانو أليجري ويوليان ناجلسمان.

والآن وعلى الرغم أن حقيقة استمرار زيدان هو الأنسب لريال مدريد، لكن بيريز قرر التفكير في الخطط البديلة لتفادي سيناريو 2018.

يواخيم لوف يأتي على رأس المرشحين، بعدما أعلن مؤخرًا رحيله عن منتخب ألمانيا بعد نهاية يورو 2021.

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لوف سبق أن اعترف بتحمسه لفكرة تدريب ريال، كما أن هناك بعض الأنباء حول تعلمه اللغة الإسبانية من أجل هذه الخطوة.

راؤول جونزاليس كذلك مدرب الفريق الثاني "كاستيا"، يعتبر من الخيارات المفضلة لبيريز، نظرًا لما يمتلكه من شعبية جارفة لدى الجماهير والمصداقية التي يتمتع بها.

يذكر أن ريال يحتل المركز الثالث حاليًا بالدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يلعب ضد ليفربول في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.