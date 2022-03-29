لتحسين العلاقة بين اللاعبين والحكام.. اقتراح ثوري من رانجنيك

اقتراح بنّاء أدلى به المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، يبدو أنه يلاقي قبولًا بين أروقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وقد يتم تنفيذه بدءًا من الموسم المقبل.



وفي اجتماع ضم أهم المديرين الفنيين لأندية الدوري الإنجليزي، إضافة إلى مسؤولي لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي في حضور رئيسها مايك رايلي، كان الحديث منصبًا حول الطرق التي يتم بها تعزيز العلاقة بين اللاعبين والحكام وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.



اقتراح غريب

هنا أدلى رانجنيك باقتراح كان له نصيب الأسد بين الآراء، إذ أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن مدرب يونايتد أشار إلى ضرورة أن يجري الحكام تدريباتهم في مقرات تدريبات الأندية، الأمر الذي ترجح الصحيفة البريطانية أن يجري بدءًا من الموسم المقبل.



رأى رانجنيك أن العلاقة بين اللاعبين والحكام قد تتحسن، بالذات مع النجوم الذين يبدون أكثر توترًا في الملاعب، حال الإقدام على هذه الخطوة، لأن تلك الخطوة ستسمح للاعبين بالتعرف على الحكام بدلًا من رؤيتهم فقط أثناء المباريات.



ملفات أخرى

كما تناول المدربون العديد من الملفات الشائكة حول استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي وتقنيات كشف التسلل بالمشاركة مع الفيديو، وأبدى رايلي وعودًا حيال التحسن بخصوص هذا الملف.

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