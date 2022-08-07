لتجنب خطأ كنو .. الهلال يبدأ مبكرًا تأمين نجم جديد

قضية كنو تسببت في ضرر كبير على الزعيم، لذلك يريد فهد بن نافل حسم ملف تجديد نجمه الآخر مبكرًا

"لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين"، لذلك يبدو أن نادي الهلال السعودي تعلم جيدًا من درس قضية لاعب وسطه محمد كنو، الذي كلفه الكثير في الحكم المبدئي في القضية، وهو ما تسعى إدارة فهد بن نافل في تجنبه مع لاعب آخر.

ماذا حدث في قضية كنو؟

القضية بدأت بشكوى من نادي النصر ضد الزعيم وكنو، بداعي قيام الأزرق بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، رغم أنه كان قد وقع للعالمي بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال.

النصر حصل على توقيع كنو في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث لم يوافق وقتها اللاعب على تجديد عقده مع الزعيم، نظرًا للاختلاف حول الأمور المالية في العقد الجديد.

لكن فوجئ بعدها العالمي بإعلان الهلال بقاء اللاعب في صفوفه، لتبدأ القضية من هنا..

غرفة المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أنصفت النصر في هذه القضية، إذ أصدرت قراراتها في ليلة عيد الفطر المبارك الماضي، معلنة إيقاف كنو أربعة أشهر، ومنع الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي.

هذه القرارات استأنف عليها الهلال أمام مركز التحكيم، طالبًا بتفعيل طلب التدابير الوقتية، لمنع حرمانه من التعاقدات وتعطيل إيقاف كنو، لحين النظر في الاستئناف، لكن قوبل طلبه بالرفض مرتين.

من هو اللاعب الذي يريد الهلال تأمينه؟

تجنبًا لتكرار موقف كنو، والوصول للفترة الحرة دون تجديد العقد، عزم مسؤولو الهلال على تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة ابن نافل اقتربت من تجديد عقد كاريلو بعد توصية من الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الزعيم تواصلوا بالفعل مع وكيل الجناح البيروفي، مؤكدة أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة من إتمام التجديد.

ماذا قدم كاريلو مع الهلال؟

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للكتيبة الزرقاء في صيف 2018 قادمًا على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يشتريه الهلال نهائيًا في نهاية الموسم ذاته.

خلال هذه السنوات، شارك اللاعب في 137 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع 23 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حقق كاريلو مع الزعيم لقب الدوري السعودي ثلاث مرات، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ومثلهما من كأس السوبر السعودي، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.