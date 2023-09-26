"لتتحمل نتيجة أفعالك .. ياسر القحطاني خرج عن أدبيات الهلال!"

إلى ياسر القحطاني .. "(في صمتك حكمة) اصمت!"

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حالة شد وجذب يعيشها ياسر القحطاني؛ قائد الهلال السعودي السابق، حاليًا وضعته في مرمى الانتقادات، جاء آخرها من الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز.

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قائد الزعيم السابق خلق حالة جدل حوله في ظل انتقاده لعمل الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، ليرد البعض عليه مهاجمًا طريقته في توجيه النصائح علنًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بدلًا من دعم الفريق وتقديم النصيحة في الغرف المغلقة.

ولم يصمت القحطاني أمام هذه الانتقادات، وخرج لوصف بعض منتقديه بـ"الإمعة"، ليخرج الجماز للومه على تصريحاته..

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الجماز قال، خلال تصريحاته لبرنامج "ركلة ترجيح" التابع لصحيفة "الرياضية": "من حق القحطاني أن يمارس دوره في الانتقاد، لكن ما يفعله في تغريداته لا يمكن أن نسميه نقدًا بل هو خروج عن النص وعن أدبيات نادي الهلال، القحطاني كان قائدًا للهلال لسنوات طويلة، لكن طالما كتب مثل هذه التغريدات يتحمل ما سيأتي له.

وأضاف: "ربما يظن القحطاني أنني ضده، لكن بالنسبة لي هو كان من الممكن أن يكون أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم السعودية حتى لا يمكن مقارنته بماجد عبد الله وسامي الجابر، وأنا أقول هنا كان، لكن مع الأسف لم يحدث، كان يمتلك مواصفات لا يمتلكها أحد كالمراوغة والتسديد بالرأس ولاعب فنان، كل شيء موجود به حتى شخصيته وكاريزمته، هو محبوب من المشجعين والمشجعات والأطفال، لدرجة أن تمثيله للهلال ساهم في زيادة مشجعي الزعيم، لكن مشكلته أنه بعد الاعتزال لو طبق مقولة (في صمتك حكمة) كان أفضل له، أرغب منه ألا يتحدث كثيرًا".

يذكر أن الهلال يعاني من تراجع مستوى حاليًا، إذ تعادل في افتتاح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ثم تعادل بعدها أمام ضمك ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وبالأمس عبر لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام الجبلين بهدف نظيف وسط أداء باهت.

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