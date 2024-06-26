لبى طلب جيرارد .. الاتفاق يطلب نجم الهلال وخطوة واحدة تفصل الصفقة عن النجاح

اللاعب المطلوب دولي سعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تلبية إدارة الاتفاق لطلب المدير الفني ستيفن جيرارد بتوجيه خطاب رسمي لنظيرتها في الهلال تطلب منها ضم نجم وسط الدولي السعودي.

الصحيفة أوضحت أن الاتفاق طلب التعاقد مع عبد الإله المالكي بالإعارة للموسم القادم، مشيرة إلى أن النادي العاصمي سبق ووافق على طلب اللاعب بالرحيل بالإعارة ليحصل على وقت أطول على أرض الملعب مما يضمن استمراره مع المنتخب السعودي.

وأوضحت الرياضية أن خطوة واحدة باتت تفصل الصفقة عن النجاح وهي موافقة المالكي نفسه على الالتحاق بالاتفاق الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيرارد كان قد طلب من إدارة النواخذة التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين الجيدين خاصة في وسط الملعب، ويُعد المالكي أحد أفضل لاعبي الوسط في السعودية لكنه غاب عن اللعب الموسم الماضي بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي بقرار فني من المدرب جورج جيسوس.

يُشار إلى أن المالكي انضم للهلال قادمًا من الاتحاد في يناير 2022.