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وصف دينزل دومفريس، قائد منتخب هولندا، خسارة فريقه أمام ألمانيا بنتيجة 5-0 بأنها فشل جماعي. وأرجع دومفريس الهزيمة الثقيلة في دوري الأمم الأوروبية بشكل أساسي إلى ضعف الأداء في الالتحامات والمساحات الشاسعة التي تُركت للمنافس.

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خسارة ثقيلة تُسقط هولندا أرضًا

اختتم منتخب هولندا مشواره في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بخسارة قاسية أمام ألمانيا بنتيجة 5-0 على الملعب الأولمبي. وبعد انضمامه إلى عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد في يوليو 2026 إثر فترتين ناجحتين مع بي إس في وإنتر ميلان، حمل الظهير الأيمن المخضرم شارة قيادة منتخب بلاده في برلين، في مباراة اكتُسح فيها المنتخب الهولندي تمامًا خلال الشوط الثاني.

ورغم هذه الخسارة الثقيلة بنتيجة 5-0، التي تُعد الأكبر للمنتخب الهولندي في هذا القرن وثاني أكبر هزيمة له أمام ألمانيا بعد هزيمة عام 1959، أنهى فريق المدرب تشافي هيرنانديز منافسات المجموعة A2 في المركز الثاني، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي المقرر في مارس إلى جانب ألمانيا متصدرة المجموعة.

دومفريس يعترف بسوء الأداء

وفي أول تعليق له على المباراة لهيئة الإذاعة الهولندية NOS، لم يُجمّل دومفريس حقيقة الأداء، مشيرًا إلى أوجه قصور صارخة على الصعيدين التنظيمي والبدني في جميع أرجاء الملعب.

وقال دومفريس معترفًا: «كان أداءً سيئًا. كنا ضعفاء للغاية في الالتحامات وكانت المساحات واسعة جدًا».

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وأضاف: «خسرنا الكثير من الكرات الثانية، وكنا ضعفاء في الالتحامات، وتمكنوا بسهولة من الضرب بالهجمات المرتدة. لقد كان ببساطة فشلًا جماعيًا. لا ينبغي أن يحدث هذا لنا».

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الإحباط يتفجر داخل الملعب

كما تطرق دومفريس إلى التوتر المتصاعد داخل صفوف الفريق خلال المباراة، موضحًا أن الإحباط والغضب حدّا من قدرة اللاعبين على الحفاظ على هدوئهم وتنفيذ خطة اللعب في مواجهة الضغط الألماني الشرس.

وأشار دومفريس: «هناك غضب وإحباط، لكن في مباراة كهذه يجب أن تحافظ على تركيزك».

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وتابع: «كان هناك أيضًا إحباط متبادل بيننا، وهذا ليس أمرًا جيدًا».

وقد سمح عجز الهولنديين عن إغلاق المساحات للاعبين مثل فلوريان فيرتز وبرايان غرودا بالتحكم في إيقاع اللعب، فيما جاء الهدف الأول تحديدًا بعدما فشل دومفريس في التدخل حين توغل ديري شيرهانت إلى العمق من الجهة اليسرى.

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إعادة ترتيب الأوراق قبل ربع النهائي

ورغم أن طريقة الهزيمة تركت جرحًا عميقًا، يتعين على منتخب هولندا تجاوز خيبة الأمل هذه سريعًا، مع التطلع إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية المقرر في مارس 2027.

وسيستغل دومفريس وزملاؤه فترة التوقف الشتوي لإعادة ضبط أوضاعهم، مدركين أن تكرار مثل هذا الانهيار الجماعي لن يكون مقبولًا عندما يواجهون نخبة منتخبات أوروبا في الأدوار الإقصائية.