"لا يمكن لأحد قول لا لريال مدريد"

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني توجيه الضربات لنادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعد التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجير في صفقة انتقال حر قادمًا من البلوز أصبح بطل أوروبا قريبًا من حسم صفقة آخرى على رادار البلوز.

ريال مدريد تعاقد مع أنطونيو روديجير في صفقة انتقال حر لمدة أربع سنوات قادمة بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي وفشل النادي الإنجليزي في إقناعه بتجديد عقده.

تشيلسي ينافس ريال مدريد على التعاقد مع جابرييل سلونينا حارس نادي شيكاجو فاير الأمريكي لكن التقارير تشير إلى اقتراب الملكي من حسم الصفقة لصالحه.

جابرييل سلونينا يختار ريال مدريد ويرفض تشيلسي

صرح جيم جارسيا وكيل أعمال الحارس الأمريكي، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، رغم اهتمام تشيلسي بالحصول على خدماته.

ساونينا تبقي في عقده سنة ونصف مع نادي شيكاجو ويحظى باهتمام العديد من الأندية الاوروبية.

وقال جيم جارسيا حول انتقال موكله للعب في أوروبا: "يجب أن يكون شرفًا لشيكاجو والدوري الأمريكي أن ينتبه ريال مدريد إلى أحد لاعبيهما".

وأضاف: "نأمل أن يتمكن نادي شيكاجو من التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لتحقيق حلم جابرييل بالانضمام إلى أبطال أوروبا".

حقيقة مفاوضات تشيلسي مع جابرييل سلونينا

وواصل: "لقد عمل بجد وهو شخص رائع، لقد قابلت القليل من الأشخاص الذين يعملون بجد مثله إنه شاب ذكي وشجاع للغاية".

وأكمل: "فيما يتعلق بالأندية الأخرى والعروض الأخرى، تلقينا الكثير وفي الوقت الحالي نحن نفضل هذه الأندية لكن لا يمكنك قول لا لريال مدريد".

الجدير بالذكر تشيلسي يراقب حارس المرمى الشاب منذ عامين وكان قريبًا للغاية من الحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية الماضية لكن توقفت المفاوضات بسبب العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على النادي ورومان أبراموفيتش المالك السابق للبلوز.

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